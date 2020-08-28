Начались работы по благоустройству территории новой инфекционной больницы в Великих Луках

Вокруг строящегося в Великих Луках корпуса новой инфекционной больницы проводится благоустройство территории. Как сообщает luki.ru, об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании главы региона с медицинскими работниками.

По словам Веры Емельяновой, строительная готовность объекта составляет 87%. В корпусе уже устанавливается мебель и оборудование.

Кадровый вопрос тоже решается. В частности, сформирован управленческий аппарат сформирован и подобран медицинский персонал.

Отметим, что новая инфекционная больница в Пскове с филиалом в Великих Луках строится по поручению президента РФ Владимира Путина.