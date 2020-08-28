Пострадавшие в ДТП на трассе «Балтия» дети находятся в реанимации

Обе девочки, пострадавшие в ДТП на трассе «Балтия» находятся в реанимации. Как сообщает портал luki.ru, состояние одной из девочек тяжелое: была зафиксирована остановка сердца.

Напомним, что столкновение двух автомобилей на 456-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия» произошло вечером 27 августа. В автомобиле Mercedes находился только водитель, он погиб на месте. В автомобиле Kia находились мужчина и две девочки 5 и 8 лет. Водитель Kia тоже погиб, дети госпитализированы с травмами в Великолукскую горбольницу.