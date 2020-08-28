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Общество

20 псковичей привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков

28 августа 2020 года, 10:41

20 псковичей привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков

20 жителей Псковской области привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципального образования «Псков», об этом рассказала заместитель главного врача Наркологического диспансера Псковской области Татьяна Антонова на заседании антинаркотической комиссии.

По ее словам, в адрес наркодиспансера за первое полугодие 2020 года поступило 20 решений суда. Псковичей, которых привлекли к административной ответственности граждан обязали пройти диагностику и при необходимости лечение у врача-нарколога. «Девять из них посетили врача. За тремя гражданами организовано диспансерное наблюдение: один человек с диагнозом «наркомания», два человека с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями», -рассказала Татьяна Антонова.

По словам заместителя главврача, проблема организации диспансерного наблюдения за этой категорией в том, что, согласно законодательству РФ, диспансерное наблюдение возможно только с их письменного согласия. «Некоторые граждане отказываются от наблюдения. В таких случаях врач психиатр-нарколог проводит длительную беседу с подробным разъяснением всех последствий отказа от диспансерного наблюдения, включая социальные:невозможность получения разрешения на работу в определенных должностях, а также невозможность получения разрешения на право управлять транспортным средством и владение оружием», - пояснила Татьяна Антонова.

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