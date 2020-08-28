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Происшествия

Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Великолукском районе

28 августа 2020 года, 09:51

Два человека погибли и двое детей с травмами попали в больницу в результате лобового столкновения на трассе в Великолукском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, ДТП произошло 27 августа поздним вечером на 456-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия».

Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Великолукском районе

Фото пресс-службы УМВД

«По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей  Mercedes и Kia. Оба водителя погибли на месте происшествия. Машина Mercedes загорелась», - сообщили в пресс-службе.

Также в результате ДТП пострадали пассажиры Kia - девочки 5 и 8 лет. Они с травмами доставлены в Великолукскую больницу. Одна из девочек находится в реанимации.

Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Великолукском районе

Фото пресс-службы УМВД

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. На место происшествия для детального расследования произошедшего выехали сотрудники Следственного Управления УМВД России по Псковской области. Выяснится все обстоятельства случившегося. ДТП взято на особый контроль врио начальника УМВД России по Псковской области Сергеем Степонайтисом.

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