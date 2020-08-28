Два человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Великолукском районе

Два человека погибли и двое детей с травмами попали в больницу в результате лобового столкновения на трассе в Великолукском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, ДТП произошло 27 августа поздним вечером на 456-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия».

«По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Kia. Оба водителя погибли на месте происшествия. Машина Mercedes загорелась», - сообщили в пресс-службе. Также в результате ДТП пострадали пассажиры Kia - девочки 5 и 8 лет. Они с травмами доставлены в Великолукскую больницу. Одна из девочек находится в реанимации.