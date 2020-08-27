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Общество / Здоровье

Строительство инфекционной больницы в Пскове завершено на 100%

27 августа 2020 года, 21:19

Строительная готовность корпуса новой инфекционной больницы в Пскове — 100%, в Великих Луках — 87%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Веру Емельянову. Напомним, объекты здравоохранения возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина силами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Сейчас идут завершающие работы по благоустройству территории. На объектах работают приемочные комиссии, представители подрядных организаций устраняют выявленные недочеты. Параллельно ведется установка оборудования, мебели. Роспотребнадзор подключился к предварительной проверке зданий на безопасность для ускорения процедуры ввода их в эксплуатацию. В ближайшее время специалисты подрядных организаций проведут на оборудовании пусконаладочные работы и обучение медицинских работников.

«Что касается штатного расписания, то управленческий аппарат на сегодняшний день сформирован, вакансий нет, все они привлекаются к работе. Врачи и средний медицинский персонал подобраны, они будут трудоустроены после решения всех юридических вопросов», — подчеркнула Вера Емельянова.

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