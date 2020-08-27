Всероссийская акция «Ночь кино 2020» пройдет в Псковской области 29 августа в 20:00. В ее рамках в Великих Луках, Порхове, Новосокольниках, Невеле, Опочке, Острове, Дно, Локне, Дедовичах и Пушкинских Горах состоится кинопоказ самых кассовых и востребованных зрителем новинок отечественного производства: фильмов «Холоп» и «Лед 2», а также мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 4».