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Общество

В Крестах снесли портившую облик района баню

27 августа 2020 года, 17:40

В Пскове, в микрорайоне Кресты, снесли аварийное здание бывшей бани, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Также там были вырублены дикорастущие кусты. В настоящее время на территории ведутся работы по разравниванию земли на месте демонтированного строения.

На бесхозное разваленное здание обратили внимание главы Пскова Елены Полонской жители «Военного городка-3» по округу № 4. Строение ранее принадлежало военной части, но не один десяток лет стояло без надобности.

«Баня располагалась на территории «Военного городка-3» и была введена в эксплуатацию, когда возникла необходимость в горячей воде, подача которой не осуществлялась в данном районе города. К началу 90-х баня прекратила свою работу за ненадобностью. Помимо этого, зданию требовалась реконструкция, нужны были большие деньги, которых на то время не было.

Зданием никто не занимался, оно обветшало и портило облик района. В ходе диалога с жителями было решено привести территорию в порядок», - пояснили в пресс-службе муниципалитета. 

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