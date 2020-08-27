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Политика

В Пскове готовятся в отопительному сезону

27 августа 2020 года, 17:04

В Пскове готовятся в отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, вопрос о подготовке многоквартирных домов к новому отопительному сезону обсудили участники рабочего совещания с руководителями управляющих организаций в УГХ администрации Пскова 27 августа.

По словам заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса, в настоящее время готовность жилых домов к зиме составляет 74,1%. Он призвал руководителей управляющих компаний активизировать работу в данном направлении и совместно предприятием «Псковские тепловые сети» сделать все необходимое для того, чтобы все дома к началу отопительного сезона были полностью готовы к приему тепла.

Кроме того, на совещании доложили о готовности к отопительному сезону учреждений здравоохранения, образования и культуры Пскова. По состоянию на 27 августа учреждения здравоохранения были готовы к зиме на 46,7%, школы и детские сады — на 98,8%, учреждения культуры —на 36,4%.

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