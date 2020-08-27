Спектакль «Бегемотик» показали в Псковском театре кукол

Премьерный спектакль «Бегемотик» показали 26 августа в Псковском театре кукол, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам режиссера Бориса Поткина, эта история сама по себе необычная, немножко волшебная, таинственная, интересная. «Мне кажется, она своей простотой, своей добротой должна оставить в сердцах зрителей глубокий положительные след», - отметил он.

Режиссёр-постановщик Борис Поткин получил в подарок от художника-постановщика того же спектакля Марии Воробьёвой ангела.

Спектакль «Бегемотик» можно увидеть сегодня, 27 августа, в 18:00 и 29 августа в 12:00.

Организаторы советуют позаботиться о покупке билетов заранее,так как на каждый спектакль предусмотрено всего 50 мест.