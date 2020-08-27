Михаил Ведерников: Приятно, что снова есть возможность погрузиться в живую атмосферу кино

Губернатор Михаил Ведерников поздравил всех причастных с Днем российского кино, сообщает пресс-служба администрации региона.

По его словам, российский кинематограф динамично развивается. «Растет количество и качество снимаемых фильмов, появляются новые имена талантливых режиссёров и актеров, все больше отечественных картин участвует в престижных кинофестивалях. Поэтому особенно приятно, что для киноиндустрии Псковская область по-прежнему представляет особый интерес благодаря природным ландшафтам, истории и удивительной архитектуре», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в Псковской области часто проходят съемки исторических и художественных фильмов. За последние годы здесь были сняты такие ленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», в этом году продолжаются работы над фильмами «Собор» и «Учености плоды». «Эту тенденцию мы активно поддерживаем: принят закон о поддержке кинематографии в Псковской области, стартовала работа системы рибейтов, за три года открыты 9 кинозалов на базе культурно-досуговых учреждений области», - сказал он.

Михаил Ведерников напомнил, что органичительные мероприятия первого полугодия стали серьёзным испытанием не только для работников кинематографа и кинотеатров, но и для зрителей. «Поэтому особенно важно и приятно, что сегодня, в праздник, у нас снова есть возможность погрузиться в живую атмосферу кино, которой многим из нас так сильно не хватало. От всей души поздравляю с Днем российского кино всех, кто работает в этой сфере, кто организовывает кинопоказы, кто остается по эту сторону экрана как благодарный зритель», - добавил он.