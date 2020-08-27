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Общество

Новый реанимобиль с аппаратом ИВЛ передан Псковской областной больнице

27 августа 2020 года, 15:59

Новый реанимобиль передан Псковской областной больнице в рамках акции «Спасибо врачам», инициированной партией «Единая Россия». Как сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии, автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» укомплектован по последнему слову техники.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заслуженного врача РФ Виктора Антонова, акция «Спасибо врачам» продолжается.

«Медики сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе, ведь они находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И первое, что необходимо врачам – это специализированный транспорт. Этот реанимобиль приобретен на партийные средства», - - сказал он.

Автомобиль поможет спасать людей, так как в нем есть все необходимое оборудование, в том числе, аппарат ИВЛ.

Руководитель фракции отметил, что «Единая Россия» собрала более 560 млн рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса.  Средства поступили в виде членских взносов и пожертвований. На них приобрели реанимобили, которые передали регионам.

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