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Общество

Около 300 ветеранов войны Псковской области получат в подарок мобильные телефоны

27 августа 2020 года, 15:33

Около 300 ветеранов войны Псковской области получат в подарок мобильные телефоны. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках акции мобильный телефон получила участница Великой Отечественной войны из Пушкинских Гор Анфиса Васильевна Шубина.

Подарок ветерану передали руководитель Молодежного Центра Николай Степанов и депутат городского поселения «Пушкиногорье» Павел Аников. По словам Павла Аникова, мобильный телефон позволит ветерану не только бесплатно общаться с родственниками и близкими, но может служить средством  оперативного реагирования и экстренной помощи.

«В него занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закреплённого за ним соцработника и волонтёра», - сказал он.

Отметим, что Анфиса Васильевна Шубина родилась в д. Шубки Пушкиногорского района. До войны окончила 8 классов Опочецкой школы №1. В октябре 1943 года была арестована немцами в Пушкинских Горах. 5 апреля 1944 года отправлена в концентрационный лагерь во Францию. 2 июня 1944 года бежала из лагеря Сан При. Жила в семье французских коммунистов. Принимала участие в операциях роты «Франтиреры и партизаны» Овер-сюр-Уаз Группа- Корантэн-Кидо. Участвовала в битве Каррьер «Леагэн». На родину Анфиса Васильевна вернулась в 1945 году.

СПРАВКА

Акция «Телефоны фронтовикам» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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