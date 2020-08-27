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Общество

В новой инфекционной больницы будут работать получившие опыт во время пандемии коронавируса врачи

27 августа 2020 года, 14:34

В новой инфекционной больницы будут работать получившие опыт во время пандемии коронавируса врачи. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании губернатора с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу.

Губернатор напомнил, что в сентябре в регионе откроется новая инфекционная больница. «Мы постараемся, чтобы это было образцовое учреждение, благо здание новое, новейшее оборудование. Но и другие медучреждения в области мы забывать не будем. Нам ещё многое предстоит сделать», - подчеркнул губернатор.

Также глава региона сказал о необходимости входить в федеральные программы и получать финансирование на закупку оборудования.

Напомним, что в Псковской области по поручению президента РФ строится областная клиническая инфекционная больница с отделением в Великих Луках. Планируется, что больница будет сдана к 15 сентября, а первых пациентов примет уже в октябре.

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