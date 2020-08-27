Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района развитие системы социального партнёрства

Возможность создания новых профсоюзных организаций на предприятиях района и развитие системы социального партнёрства обсудили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и глава Порховского района Виктор Степанов, сообщает Псковское агентство информации.

Кроме того, директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Игорь Феоктистов рассказал о работе учреждения, загрузке и перспективах развития санатория. Коллектив санатория «Хилово» насчитывает более 400 сотрудников. Учрежденние единовременно может принимать более 650 отдыхающих.

«Состоялся открытый и продуктивный диалог, очень приятно, что муниципальная власть с гордостью говорит о здравнице, оперативно включается в проблематику, ассоциирует развитие курорта неразрывно с развитием муниципалитета. У нас очень много планов, убеждён, что все вместе мы сможем запустить совершенно новую позитивную историю развития курорта и района во благо людей», - сообщил Игорь Иванов.

Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического состояния муниципального образования, подготовки к отопительному сезону и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.