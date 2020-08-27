Ниточка в женской сумке стала причиной пожара на фабрике в Опочке

По предварительной информации, причиной большого пожара на кожгалантерейной фабрике в Опочке стало неосторожное обращение с огнем и нарушение техники безопасности.

Одна из сотрудниц предприятия якобы обрабатывала сумку бензином и, увидев торчащую ниточку, решила сжечь ее. Сумка загорелась, огонь перекинулся на поролон, который лежал на полу, сообщает ПАИ со ссылкой на очевидцев.

Пожар на опочецкой кожгалантерейной фабрике в Опочке вспыхнул утром 27 августа. Пострадало три сотрудницы предприятия, они доставлены в больницу.