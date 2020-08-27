Александр Седунов рассказал, что делать учителям в случае выявления у ребенка температуры

Разработан алгоритм действий в случае выявления температуры у учащихся школ Псковской области. Об этом сообщил руководитель комитета образования Псковской области Александр Седунов на селекторном совещании губернатора с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу, передает корреспондент «Псковской правды».

«Для нас важен алгоритм в случае выявления температуры у детей. Алгоритм предполагает вызов родителей или законных представителей ребенка, которые должны прийти в школу. Также необходима изоляция ребенка в медицинском кабинете и вызов врача», - рассказалд Александр Седунов.

Председатель комитета также рассказал, что накануне начала учебного года ведется информирование родителей через сайты школы. «Информация о том, как будет организована работа в школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, становится темой обсуждения на родительских собраниях. Во всех школах есть бесконтактные термометры, термометрию будут проводить педагогические работники. Они проинструктированы и делали это во время проведения ЕГЭ», - сказал он.

Также Александр Седунов отметил, что в школах пройдут уроки здоровья.