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Общество

Александр Седунов рассказал, что делать учителям в случае выявления у ребенка температуры

27 августа 2020 года, 12:23

Разработан алгоритм действий в случае выявления температуры у учащихся школ Псковской области. Об этом сообщил руководитель комитета образования Псковской области Александр Седунов на  селекторном совещании губернатора с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу, передает корреспондент «Псковской правды».

«Для нас важен алгоритм в случае выявления температуры у детей. Алгоритм предполагает вызов родителей или законных представителей ребенка, которые должны прийти в школу. Также необходима изоляция ребенка в медицинском кабинете и вызов врача», - рассказалд Александр Седунов.

Председатель комитета также рассказал, что накануне начала учебного года ведется информирование родителей через сайты школы. «Информация о том, как будет организована работа в школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, становится темой обсуждения на родительских собраниях. Во всех школах есть бесконтактные термометры, термометрию будут проводить педагогические работники. Они проинструктированы и делали это во время проведения ЕГЭ», - сказал он.

Также Александр Седунов отметил, что в школах пройдут уроки здоровья. 

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