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Общество

Александр Нестерук: Ухудшается ситуация по заболеваемости коронавирусом в Пскове и Великих Луках

27 августа 2020 года, 12:04

Последние две недели в Псковской области отмечается рост заболеваемости ковидом. Об этом сообщил Александр Нестерук на  селекторном совещании губернатора с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу, передает корреспондент «Псковской правды».

«За три дня было зарегистрировано 98 новых случаев. Уровень заболеваемости по области стал несколько ниже», - отметил он.

Однако, по его словам, в последнее время ухудшается ситуация в Пскове и Великих Луках. «Это те территории, где надо быть наиболее внимательными и проводить работу по профилактике коронавирусной инфекции», - сказал главный санитарный врач.

Также, по его словам, в настоящее время под наблюдением находятся 6 вспышек распространения коронавируса. «Это примерно 90 человек», - сказал он. 

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