Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Великих Луках, в результате которого погибло двое детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

«Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ», - сообщили в пресс-службе, добавив, что в рамках расследования проводится значительный объем следственных действий.

Назначены экспертизы. Также решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Напомним, что днем 26 августа в городе Великие Луки на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель автомашины ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину с двумя детьми, которая двигалась по обочине дороги в попутном направлении.

В результате ДТП погибли дети в возрасте 4 года и 9 месяцев.