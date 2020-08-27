Почему Себеж стал магнитом для переселенцев из мегаполисов?

О людях из больших городов, в силу тех или причин избравших Себеж в качестве места для жизни, рассказывает «АиФ-Псков» в статье «Себеж для людей».

Дмитрий Ершов построил в городе сыроварню и производит качественный и натуральный продукт. «Мы используем свое молоко и частью закупаем его у фермеров Себежского района. Покупателей хватает – и это не только туристы и горожане, приехавшие пересидеть коронавирус. Местные жители тоже ценят хороший сыр. С точки зрения рынка может и удобнее было бы открыться не в Себеже, а в каком-то другом месте. Но мы захотели жить и работать именно среди местной красоты», - рассказывает он.