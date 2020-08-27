Почему Себеж стал магнитом для переселенцев из мегаполисов?

О людях из больших городов, в силу тех или причин избравших Себеж в качестве места для жизни, рассказывает «АиФ-Псков» в статье «Себеж для людей».
Дмитрий Ершов построил в городе сыроварню и производит качественный и натуральный продукт. «Мы используем свое молоко и частью закупаем его у фермеров Себежского района. Покупателей хватает – и это не только туристы и горожане, приехавшие пересидеть коронавирус. Местные жители тоже ценят хороший сыр. С точки зрения рынка может и удобнее было бы открыться не в Себеже, а в каком-то другом месте. Но мы захотели жить и работать именно среди местной красоты», - рассказывает он.
Юлия Звягинцева производит в Себеже иван-чай и пастилу. Ее продукцию заказывают покупатели из Иркутска, Новосибирска, Калининграда. В следующем году Юлия планирует расширить производство.
Фото Дарьи Хватковой
Алексей Чураков купил под Себежем 22 гектара земли, планирует строить дом и вести фермерское хозяйство своими силами. «Мы долго выбирали место, всерьез рассматривали даже Сибирь», - говорит он.
«На Псковщине красотой пейзажей с Себежем может сравниться разве что Изборск. Туда тоже к началу 2000-х переселилось немало запыхавшихся на эскалаторах метро москвичей и петербуржцев. Но затем в Изборск пришли большие деньги, а следом – вереницы автобусов с туристами. То есть все то, от чего переселенцы бежали. Тут Себежу снова везет: приезжие пока делают его только лучше», - отмечается в статье.