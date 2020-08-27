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Культура

Культовые фильмы о войне бесплатно покажут 2 сентября на 14 площадках Псковской области

27 августа 2020 года, 10:36

На 14 площадках Псковской области бесплатно покажут кино в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Акция пройдет 2 сентября в кинозалах Пскова, Великих Лук, Невеля, Опочки, Острова, Дно, Пушкинских Гор, Печор, Новосокольников, Себежа, Бежаниц, Новоржева и Порхова. Зрители увидят драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова.

«Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году, ставшей решающим вкладом в окончание Второй мировой войны», - сообщили в пресс-службе.

В рамках акции планируется ежегодный показ фильма, который снят участниками и свидетелями военных событий. «Художественные ленты, снятые фронтовиками о пережитом, сегодня имеют значение свидетельства очевидцев. С помощью таких картин мы можем прочувствовать особое отношение к войне и ценности человеческой жизни», - отметили организаторы акции

Мероприятие проходит в рамках Года памяти и славы при поддержке комитета по культуре Псковской области. 

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