Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проанализировать состояние участка дороги в Великих Луках, где погибли дети. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что в среду днем в Великих Луках произошла страшная трагедия. «На перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми. Оба ребёнка (4 года и 9 месяцев) погибли. Это страшный удар для семьи. Выражаю искренние и глубокие соболезнования маме и родственникам погибших деток. Дай Бог сил пережить это горе», - отметил он.

По словам губернатора, обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Поручил проанализировать состояние данного участка дороги (наличие и качество тротуаров, освещения и др.). Мы не должны терять детей», - отметил Михаил Ведерников.