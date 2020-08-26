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Общество / Образование

Безопасность в школах стала главной темой заседания антитеррористической комиссии в Псковской области

26 августа 2020 года, 21:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Главной темой стала безопасность 1 сентября в частности и всего учебного процесса в целом.

Новый учебный год начнется в очном режиме. Глава региона подчеркнул, что к безопасности в школах надо подойти со всех сторон, включая соблюдение санитарных норм и предписаний.

Все учебные заведения Псковской области к началу учебного года имеют паспорта безопасности и находятся под охраной специальных контролирующих ведомств, заявил в своем докладе глава комитета по образованию Александл Седунов.

Системами видеонаблюдения оснащены более 90 учебных заведений. На прилегающих к школах территориях проверили работу светофоров, при необходимости нанесли или обновили дорожную разметку, а также установили лежачих полицейских.

Персонал школ проинструктирован о соблюдении техники безопасности и ознакомлен с требованиями Роспотребнадзора.

Все подготовительные мероприятия должны быть завершены максимально оперативно, подчеркнул губернатор по итогам доклада главы образовательного ведомства.

О готовности образовательных учреждений Псковской области доложили руководители региональных управлений Росгвардии, МВД и МЧС.

Губернатор обратил внимание на необходимость проведения полного комплекса мероприятий по снижению детского травматизма на дорогах вблизи учебных учреждений.

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