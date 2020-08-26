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Общество / Образование

Михаил Ведерников: Молодежь — главный драйвер развития региона

26 августа 2020 года, 20:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире пообщался с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Отвечая на вопросы, он отметил, что молодежь — главный драйвер развития региона. По его словам, можно работать над развитием экономики и решать социальные проблемы, но все достижения могут сойти на нет, если не вырастит поколение, которое будет любит свою малую Родину.

По мнению губернатора, областные власти должны всячески помогать молодежным активистам.

«Главная задача — дать возможность заниматься любимым делом и поддерживать. Мы видим результат нашей работы. В 2018 году общий объем полученных грантов составил около 31 млн рублей, за неполный 2020 год он уже составляет 71 млн рублей», — отметил Михаил Ведерников.

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