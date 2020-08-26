На Первом канале вышел сюжет о достопримечательностях Псковской области. В ролике показаны Псков, Изборск и Печорский район.

«Псков — древнейший город России. Согласно официальным данным, Пскову — 1 170 лет, археологи говорят, более 1 500», - об уникальном Псковском кремле и знаменитом Троицком соборе съемочной группе рассказала экскурсовод Татьяна Больсунова.

Съемочная группа побывала в Изборско-Мальской долине и Мальском озере, а также на Словенских ключах в Изборске.

Напомним, что съемочная группа программы «Доброе утро» Первого канала работала в Псковской области 26 и 27 июля.