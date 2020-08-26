Самолёт под завязку: первый авиарейс компании «Скол» из Калининграда в Псков оказался востребованным

Число авиамаршрутов, связывающих Псков с другими городами России, вновь увеличилось. К уже имеющимся добавился авиарейс «Калининград — Псков — Калининград» компании «Скол». В среду, 26 августа в Пскове совершил посадку первый самолет авиакомпаний, летающий по этому направлению.

На борту самолета из Калининграда прилетело 14 пассажиров. Фактически весь 15-местный салон небольшого самолета был занят.

В 18:00 тем же самолётом из Пскова в Калининград вылетят два пассажира.

Авиамаршрут обслуживает двухмоторный L-410 российского производства, самолет летает между Псковом и Калининградом три раза в неделю.

Также на авиамаршруте Псков-Калининград работает компания «Руслайн», осуществляющая перелеты дважды в неделю.