В ПсковГУ увеличилось количество бюджетных мест. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире ПАИ-live.

По ее словам, количество бюджетных мест в этом году увеличилось на 200 по сравнению с прошлым годом. Также выросло и число заявлений на бюджетные места - на 40% больше, чем в 2019 году.

Наталья Ильина напомнила, что в этом году приёмная комиссия работала только в дистанционном режиме, а также поблагодарила всех, кто рассмотрел университет в качестве места начала профессиональной карьеры.