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Общество

Вход в учебные корпуса ПсковГУ будет осуществляться через термометрию

26 августа 2020 года, 16:40

Вход в учебные корпуса ПсковГУ будет осуществляться через термометрию. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире ПАИ-live.

По ее словам, корпуса будут работать в полузакрытом режиме. «То есть ни родители, ни родственники, ни друзья не смогут войти в учебный корпус», - пояснила Наталья Ильина.

В случае организации мероприятий в вузе с участием посторонних будут составляться отдельные списки.

Кроме того, сотрудники и студенты должны будут соблюдать масочный режим. Средства индивидуальной защиты многоразового использования бцудут выданы. «Студентам и преподавателям раздадут маски, которые можно стирать, гладить и затем снова носить.

Преподавателям разрешено снимать маску, но тогда они обязаны соблюдать социальную дистанцию», - рассказала ректор.

С новыми правилами студентов познакомят в рамках классных часов. 

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