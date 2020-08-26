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Общество

Макет проекта штаба Псковского отделения Русского географического общества подготовили студенты ПсковГУ

26 августа 2020 года, 16:11

Макет проекта штаба Псковского отделения Русского географического общества подготовили и защитили студенты ПсковГУ. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 26 августа.

По ее словам, штаб Псковского отделения Русского географического общества разместится в куполе нового кампуса ПсковГУ. «Место очень красивое. Такое место, когда хочется творить, хочется непосредственно наблюдать, созерцать», - сказала она. И добавила, что оно сочетает стиль штаб-квартиры Москвы, штаб-квартиры Санкт-Петербурга и псковский исконный стиль.

Наталья Ильина также напомнила, что идею разместить штаб-квартиру Русского географического общества в куполе кампуса поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и представители московской штаб-квартиры.

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