На улице Чудской в Пскове установлены фонари и скамейки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 26 августа депутаты Псковской городской думы посетили округ №12, где встретились с жителями. Участники выезда осмотрели тротуар вдоль улиц Чудской и Ижорского батальона, где были заменены асфальт и бордюрный камень.

Псковичи обращались к депутатам по поводу установки «лежачих полицейских» на проезжей части и просили скосить высокие кусты возле пешеходного перехода. Также жители хотели установить гаражи для маломобильных групп населения. Вместе с депутатом они подали заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

Работа проводилась поэтапно: понижен бордюр на остановках тротуарной плиткой, установлено освещение и скамейки вдоль зеленой зоны. Кроме того, представители маломобильных групп попросили заасфальтировать три ямы в тротуаре перед мостом.