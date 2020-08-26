Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На улице Чудской в Пскове установлены фонари и скамейки

26 августа 2020 года, 15:49

На улице Чудской в Пскове установлены фонари и скамейки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 26 августа депутаты Псковской городской думы посетили округ №12, где встретились с жителями. Участники выезда осмотрели тротуар вдоль улиц Чудской и Ижорского батальона, где были заменены асфальт и бордюрный камень.

Псковичи обращались к депутатам по поводу установки «лежачих полицейских» на проезжей части и просили скосить высокие кусты возле пешеходного перехода. Также жители хотели установить гаражи для маломобильных групп населения. Вместе с депутатом они подали заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

Работа проводилась поэтапно: понижен бордюр на остановках тротуарной плиткой, установлено освещение и скамейки вдоль зеленой зоны. Кроме того, представители маломобильных групп попросили заасфальтировать три ямы в тротуаре перед мостом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Учебный год в школах Псковской области начнется с урока здоровья
Самолёт под завязку: первый авиарейс компании «Скол» из Калининграда в Псков оказался востребованным
В ПсковГУ увеличилось количество бюджетных мест
Вход в учебные корпуса ПсковГУ будет осуществляться через термометрию
Макет проекта штаба Псковского отделения Русского географического общества подготовили студенты ПсковГУ
Три раза в неделю псковичи смогут летать в Калининград
Дети в возрасте 4 лет и 9 месяцев погибли в Великих Луках под колесами автомобиля
60 новых деревьев появилось после проведения работ по благоустройству сквера на Четырех углах
31 августа движение на улице Петрова в Пскове будет ограничено

Комментарии

Авторизация
No comments
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?
И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Общество
21 августа 15:50

И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Государство субсидирует россиянам отдых внутри страны