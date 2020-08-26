Три раза в неделю псковичи смогут летать в Калиниград

26 августа открывается прямое авиасообщение по маршруту Калининград — Псков и обратно. Как сообщает Псковское агентство информации, рейсы выполняет авиакомпания «Скол» .

Пассажироперевозки будут осуществляться на самолете L-410 2019 года выпуска. Салон самолета рассчитан на 15 пассажирских мест.

Пока авиарейсы планируется выполнять три раза в неделю, но авиакомпания допускает возможность увеличить их количество при условии востребованности услуги.

Отметим, что «Скол» - калининградская авиакомпания.