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Общество

Три раза в неделю псковичи смогут летать в Калиниград

26 августа 2020 года, 14:46

26 августа открывается прямое авиасообщение по маршруту Калининград — Псков и обратно. Как сообщает Псковское агентство информации, рейсы выполняет авиакомпания «Скол» .

Пассажироперевозки будут осуществляться на самолете L-410 2019 года выпуска. Салон самолета рассчитан на 15 пассажирских мест.

Пока авиарейсы планируется выполнять три раза в неделю, но авиакомпания допускает возможность увеличить их количество при условии востребованности услуги.

Отметим, что «Скол» - калининградская авиакомпания. 

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