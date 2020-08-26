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Политика

60 новых деревьев появилось после проведения работ по благоустройству сквера на Четырех углах

26 августа 2020 года, 13:40

60 новых деревьев появилось после проведения работ по благоустройству сквера на Четырех углах, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее в общественном пространстве уже были высажены липы и березы. В этот раз в сквере появилась аллея красных остролистных кленов и ели.

Также там появятся дополнительные прогулочные дорожки, детская площадка и сердце с надписью «Псков».Также предусмотрена возможность технологического подключения для проведения массовых мероприятий с использованием светового и звукового оборудования.

Отметим, благоустройство сквера проведено в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. 

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