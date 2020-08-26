8 километров дороги отремонтировано в Псковском районе

8 километров дороги Псков — Кислово — Палкино отремонтировано в Псковском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Участок дороги принят в эксплуатацию. «Ровность хорошая, обочины уплотненные. В целом работа выполнена хорошо», — оценил работу представитель заказчика, и. о. директора «Псковавтодора» Станислав Стармолотов.

Работы выполняла компания «ДорСтройСервис». Подрядчик заасфальтировал 60 тыс кв. метров. Из них около 56 тыс кв. метров — это проезжая часть, более 2 тыс кв. метров — пересечения и примыкания и более 300 кв. метров — остановочные площадки.

Ширина проезжей части — 7 метров. Обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью , их ширина составляет 2 метра. Дорожная разметка по оси и дублирующие знаки на проезжей части нанесены термопластиком, краевая разметка — краской.

Также отремонтирована автобусная остановка, установлен автопавильон, заменены заездные карманы на двух остановочных пунктах.