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Экономика

8 километров дороги отремонтировано в Псковском районе

26 августа 2020 года, 12:27

8 километров дороги Псков — Кислово — Палкино отремонтировано в Псковском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Участок дороги принят в эксплуатацию. «Ровность хорошая, обочины уплотненные. В целом работа выполнена хорошо», — оценил работу представитель заказчика, и. о. директора «Псковавтодора» Станислав Стармолотов.

Работы выполняла компания «ДорСтройСервис». Подрядчик заасфальтировал 60 тыс кв. метров. Из них около 56 тыс кв. метров — это проезжая часть, более 2 тыс кв. метров — пересечения и примыкания и более 300 кв. метров — остановочные площадки.

Ширина проезжей части — 7 метров. Обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью , их ширина составляет 2 метра. Дорожная разметка по оси и дублирующие знаки на проезжей части нанесены термопластиком, краевая разметка — краской.

Также отремонтирована автобусная остановка, установлен автопавильон, заменены заездные карманы на двух остановочных пунктах.

СПРАВКА

Ремонт дороги проводился на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из областного бюджета было выделено 83,8 млн рублей.

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