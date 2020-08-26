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Происшествия

Псковский магазин продавал алкоголь без лицензии

26 августа 2020 года, 12:03

В Пскове в торговой точке в жилом доме на улице Технической полицией установлен факт продажи спиртного без лицензии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, коньяк, водка, вино и портвейн не имели сопроводительных документов, подтверждающих качество реализуемых напитков. Часть продукции не имела акцизных марок. В итоге из торговой точки было изъято почти 275 литров алкогольной продукции.

Кроме того, вопреки законодательству, согласно которому реализовывать слабоалкогольные напитки можно в бутылках, не превышающих по объему 1.5 литра, в торговой точке были обнаружены двухлитровые бутылки пива. 82 литров пенного напитка в запрещенной пластиковой таре тоже было изъято.

Также конфисковано около 19 литров косметических антисептиков и спиртосодержащих жидкостей. Образцы будут отправлены на экспертизу.

По факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении владельца магазина к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

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