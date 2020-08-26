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Общество

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом

26 августа 2020 года, 11:39

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 4527. Выздоровело 3193, в том числе, 24 человека -в минувшие сутки. Умер 61 человек. На данный момент проведено 78814 исследований.

Статистика по районам следующая: Псков – 1439, Великие Луки – 868, Бежаницкий район — 55, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 69, Дновский район — 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район — 14, Невельский район — 147, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район — 123, Опочецкий район – 46, Островский район – 329, Палкинский район — 53, Печорский район – 81, Плюсский район – 103, Порховский район — 157, Псковский район – 389, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район — 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 33, Струго-Красненский район – 47, Усвятский район — 24. 

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