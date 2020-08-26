Экипажи российских БМД-2 выиграли этап конкурса «Десантный взвод»

Российские десантники уже установили четыре рекорда соревнований на «Десантном взводе - 2020». Международные соревнования по боевой выучке и слаженности десантников на этой неделе проходят под Псковом на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В пресс-центре конкурса «Псковской правде» сообщили, что экипажи боевых машин десанта команды России оказались лучшими в индивидуальной гонке на боевых машинах.

Участники гонки вышли на соревнования на российских БМД-2, в том числе и команда Китая: в этом году китайцы впервые выступают не на своей технике, а на российской. Команда Алжира участвовала в гонках на БТР-82А российского производства.

В первой стартовавшей тройке вышли экипажи Белоруссии, Алжира и Китая.

Китай и Белоруссию техника подвела, пришлось использовать резервную. Кроме того, у команд оказались штрафные минуты за прохождение препятствий и штрафные кругами за промахи на огневом рубеже.

Алжирцы также прошли гонку с штрафами, однако техника их не подвела, и они заняли второе место в общем зачете.

Все три российских экипажа показали отличную стрельбу и прохождение препятствий. В итоге было улучшено рекордное время соревнований, а россияне заняли все призовые места в индивидуальном зачете.

В командном зачете, также показав рекордное время, первое место безоговорочно заняла команда России, показав результат 20 минут 39 секунд. На втором месте - десантники из Алжира, на третьем - белорусы.