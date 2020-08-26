Жительница Палкино пострадала в ДТП в Стругокрасненском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 25 августа около 15 часов на 218-м км автодороги Санкт-Петербург -Невель на территории Струго-Красненского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Lifan, житель Мурманской области, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Renault под управлением 30-летней женщины, жительницы Палкино. После столкновения ее автомобиль врезался в МАЗ, за рулем которого находился 56-летний петербуржец.

В результате ДТП госпитализирована женщина, она получила перелом бедра. Все водители трезвы. Проводится проверка.