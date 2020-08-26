Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Жительница Палкино пострадала в ДТП в Стругокрасненском районе

26 августа 2020 года, 10:30

Жительница Палкино пострадала в ДТП в Стругокрасненском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 25 августа около 15 часов на 218-м км автодороги Санкт-Петербург -Невель на территории Струго-Красненского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Lifan, житель Мурманской области, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Renault под управлением 30-летней женщины, жительницы Палкино. После столкновения ее автомобиль врезался в МАЗ, за рулем которого находился 56-летний петербуржец.

В результате ДТП госпитализирована женщина, она получила перелом бедра. Все водители трезвы. Проводится проверка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три раза в неделю псковичи смогут летать в Калиниград
Дети в возрасте 4 лет и 9 месяцев погибли в Великих Луках под колесами автомобиля
60 новых деревьев появилось после проведения работ по благоустройству сквера на Четырех углах
31 августа движение на улице Петрова в Пскове будет ограничено
8 километров дороги отремонтировано в Псковском районе
Псковский магазин продавал алкоголь без лицензии
За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Экипажи российских БМД-2 выиграли этап конкурса «Десантный взвод»
Фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в онлайн-формате

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района