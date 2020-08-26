Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Седунов: Профессионализм педагогов Псковской области проявился во время работы в условиях пандемии

26 августа 2020 года, 09:15

Большой профессионализм работников образования Псковской области проявился во время работы в условиях пандемии. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в рамках Педагогического Совета, передает пресс-служба администрации региона.

Руководитель комитета напомнил, что с 23 марта по 31 мая 2020 года система обучения в регионе и стране в целом была переведена на дистанционный формат. В Псковской области в школах, вузах и других учреждениях были организованы онлайн-занятия для 67 тыс учащихся. Работа детских садов была устроена по принципу «дежурных групп» с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

«За время действия ограничительных мер зарегистрировано 127 тыс просмотров цифровых образовательных программ. Кроме того, учителям, ученикам и родителям была оказана методическая и техническая поддержка. В части материальной помощи учителям была выплачена единовременная компенсация в размере 3 тыс рублей за пользование высокоскоростным интернетом. А младшим школьникам были неоднократно выданы продуктовые наборы», - сообщил Александр Седунов.

Особое внимание председатель комитета обратил на то, что, несмотря на сдачу в 2020 году ЕГЭ в особых условиях, Псковская область продемонстрировала хорошие результаты. «В тестировании приняли участие порядка 2,6 тыс учеников, более 30 человек получили высший бал. Максимальные результаты показали великолукские, псковские, усвятские и пыталовские школьники. Серьезную подготовку они продемонстрировали по таким дисциплинам, как русский язык, литература и химия.», - сказал он

По словам Александра Седунова, в новом году условия для педагогов и учеников в школах будут улучшены. Все ученики начальной школы будут обеспечены горячим питанием. На эти цели региону в текущем году выделена федеральная субсидия 86 млн рублей. Учителям же будет выплачиваться ежемесячное пособие за классное руководство в размере 5 тыс рублей. При этом региональная выплата в 1 тыс рублей сохранится.

Отметим, что в следующем году дополнительный акцент в образовательном процессе будет поставлен на воспитательной программе с целью поддержки и развития в детях различных способностей и талантов, а также социальной ответственности. Эта работа, в частности, будет организована на принципе сетевых программ взаимодействия со школьными музеями, учреждениями спорта и культуры. Практика «живых уроков» в исторических и природных локациях также будет продолжена.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в онлайн-формате
Пешеходную зону обустроят на улице Юбилейной в Пскове
Программу по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ запустят в Псковской области в 2021 году
Для преодоления отставания графика строительства детсада в Пскове создадут рабочую группу
Михаил Ведерников рассказал о новой дороге, отремонтированной в Псковской области
Мобильные телефоны вручили фронтовикам Псковской области
На мосту через реку Шелонь завершился монтаж балок пролетного строения
Сквер на Четырех углах торжественно откроют 29 августа
Михаил Ведерников: Вирус по-прежнему представляет опасность для каждого из нас

Комментарии

Авторизация
No comments
И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Общество
21 августа 15:50

И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

Государство субсидирует россиянам отдых внутри страны
«Православный человек должен помогать»

Общество
21 августа 10:24

«Православный человек должен помогать»

Волонтерами РПЦ в Пскове становятся логопеды, юристы и фитнес-теренеры
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября