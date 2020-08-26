Александр Седунов: Профессионализм педагогов Псковской области проявился во время работы в условиях пандемии

Большой профессионализм работников образования Псковской области проявился во время работы в условиях пандемии. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в рамках Педагогического Совета, передает пресс-служба администрации региона.

Руководитель комитета напомнил, что с 23 марта по 31 мая 2020 года система обучения в регионе и стране в целом была переведена на дистанционный формат. В Псковской области в школах, вузах и других учреждениях были организованы онлайн-занятия для 67 тыс учащихся. Работа детских садов была устроена по принципу «дежурных групп» с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

«За время действия ограничительных мер зарегистрировано 127 тыс просмотров цифровых образовательных программ. Кроме того, учителям, ученикам и родителям была оказана методическая и техническая поддержка. В части материальной помощи учителям была выплачена единовременная компенсация в размере 3 тыс рублей за пользование высокоскоростным интернетом. А младшим школьникам были неоднократно выданы продуктовые наборы», - сообщил Александр Седунов.

Особое внимание председатель комитета обратил на то, что, несмотря на сдачу в 2020 году ЕГЭ в особых условиях, Псковская область продемонстрировала хорошие результаты. «В тестировании приняли участие порядка 2,6 тыс учеников, более 30 человек получили высший бал. Максимальные результаты показали великолукские, псковские, усвятские и пыталовские школьники. Серьезную подготовку они продемонстрировали по таким дисциплинам, как русский язык, литература и химия.», - сказал он

По словам Александра Седунова, в новом году условия для педагогов и учеников в школах будут улучшены. Все ученики начальной школы будут обеспечены горячим питанием. На эти цели региону в текущем году выделена федеральная субсидия 86 млн рублей. Учителям же будет выплачиваться ежемесячное пособие за классное руководство в размере 5 тыс рублей. При этом региональная выплата в 1 тыс рублей сохранится.

Отметим, что в следующем году дополнительный акцент в образовательном процессе будет поставлен на воспитательной программе с целью поддержки и развития в детях различных способностей и талантов, а также социальной ответственности. Эта работа, в частности, будет организована на принципе сетевых программ взаимодействия со школьными музеями, учреждениями спорта и культуры. Практика «живых уроков» в исторических и природных локациях также будет продолжена.