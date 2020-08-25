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Экономика / ЖКХ

Программу по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ запустят в Псковской области в 2021 году

25 августа 2020 года, 22:55

С 2021 года в Псковской области планируется запустить пилотную программу по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона со ссылкой на вице-губернатора Василия Осипова.

«В нее будут включены несколько разноплановых предприятий, на них будут отрабатываться различные методы, в том числе и модернизация. Положительный опыт будет распространен на весь регион», — пояснил он в ходе рабочего совещания в главами районов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи 25 августа.

Совещания было посвящено теме недочетов, выявленных в ходе комплексной проверки Ростехнадзора. Представители муниципалитетов отметили, что большая часть замечаний будет устранена своими силами, дополнительной поддержки не требуется.

Виктор Осипов пообещал провести ряд рабочих совещаний с представителями муниципалитетов, предприятий сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций районов. Нескольким районным организациям для активизации работы по подготовке к отопительному сезону в ближайшее время будут доведены региональные субсидии.

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