Для преодоления отставания графика строительства детсада в Пскове создадут рабочую группу

Губернатор Псковской области Ведерников на своей странице в соцсети Instagram рассказал о причинах срыва графика строительства детсада на улице Алёхина в Пскове. По его словам, по некоторым позициям отставание от графика там составляет до 50 дней.

«К сожалению, причины далеки от объективных: плохая организация работ на старте и обоюдное отсутствие взаимопонимания с заказчиком», - пояснил глава региона. Он добавил, что поручил использовать модель, которая позволила выйти на требуемую динамику по строительству кампуса ПсковГУ: «Сформируем рабочую группу по урегулированию разногласий. Конечно, ничего хорошего в необходимости плодить новые структуры нет. Но альтернативой в данном случае является срыв строительства».

«Разбираться в правых и виноватых нужно в рабочем порядке, а в приоритете – сдача объекта в установленные сроки. Это наша общая задача и прямая ответственность», - резюмировал губернатор.