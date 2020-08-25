Михаил Ведерников рассказал о новой дороге, отремонтированной в Псковской области

Участок дороги Псков – Кислово – Палкино в Псковском районе привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Подрядчик заасфальтировал проезжую часть, укрепил обочины. Также его усилиями отремонтирована автобусная остановка, установлен автопавильон и изменены заездные карманы на двух остановочных пунктах», - сообщил глава региона. По его словам, общая стоимость работ составила 83,8 млн рублей.

«Будем и дальше делать всё возможное для улучшения состояния дорожной инфраструктуры Псковской области, потому что это не только комфорт, но и безопасность. Работаем!» - резюмировал Михаил Ведерников.