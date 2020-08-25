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Экономика

На мосту через реку Шелонь завершился монтаж балок пролетного строения

25 августа 2020 года, 17:46

На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролетного строения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, это один самых важных и сложных этапов работы. Во вторник, 25 августа, рабочие смонтировали последние три балки. Всего их 24, по шесть штук на каждый пролет. Длина одной составляет 33 метра, а масса — более 60 тонн. Балки доставлялись железной дорогой, а непосредственно к объекту подвозились балковозами. Для монтажа использовалось три крана, на завершающем этапе — кран грузоподъемностью 300 тонн. 

«Это самый ответственный этап в возведении моста. Его успех зависит от тщательной подготовки и точности расчетов. 70% времени занимают именно подготовительные работы», — пояснил представитель заказчика капремонта, ГБУ ПО «Псковавтодор». 

Параллельно на объекте идет устройство конусов, которые будут играть роль струенаправляющей дамбы, чтобы при половодье вода не подмывала опоры моста. Выполняется уплотнение откосов, формирование обрешетки, засыпка щебнем, армирование сеткой и заливка монолитным бетоном. 

Мост через реку Шелонь находится на 10-ом километре автомобильной дороги «Дубровка — Дедовичи». Капитальный ремонт искусственного сооружения проводится при финансовой поддержке федерального центра. Стоимость контракта составляет более 700 млн рублей. Завершение работ намечено на 2021 год. Заказчик капремонта — ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядная организация — ООО «Строительная компания «Балтийский Берег». 

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