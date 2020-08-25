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Общество

Сквер на Четырех углах торжественно откроют 29 августа

25 августа 2020 года, 17:39

29 августа в Пскове состоится торжественное открытие отремонтированного и благоустроенного сквера на Четырех углах - угол Рижского проспекта и Максима Горького, сообщили «псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества Администрации Пскова Кристину Кобызь.

По ее словам, официальное название общественного пространства - сквер 60-летия Октября. «Но очень хотим и уже ходатайствовали о его переименовании в Сквер искусств. Мы хотим, чтобы там люди могли выражать свое и общественное мнение, политическое мнение, а также свои творческие устремления», - отметила Кристина Кобызь.

В сквере установлены малые архитектурные формы, небольшая детская площадка. Также там появятся скульптуры кузнеца Евгения Вагина. «Небольшая скульптура в виде сердца, которая говорит, что мы любим свой город, что мы жители должны им гордиться, любить его и беречь», - добавила она.

Администрация города Пскова участвует в трех программах приграничного сотрудничества: «Россия-Латвия 2014-2020 и «Россия-Эстония», а также «Регион Балтийского моря». В частности, сквер на Четырех углах был отреставрирован по программе «Россия-Латвия».

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