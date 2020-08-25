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Общество

Михаил Ведерников: Вирус по-прежнему представляет опасность для каждого из нас

25 августа 2020 года, 16:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил статистику по коронавирусу на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что в Псковской области за сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. «Из них в очаге Псково-Печерского монастыря +2, в санатории «Гороховое озеро» +4», - сообщил он.

«Вирус по-прежнему представляет опасность для каждого из нас. Прошу не терять бдительности, следить за своим здоровьем и соблюдать все меры предосторожности», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

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