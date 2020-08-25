Мы должны сдать этот объект в срок — губернатор о строительстве детсада в Пскове

«Мы должны сделать все, чтобы сдать этот объект в срок. Если надо, то работать в две смены, в субботу, воскресенье. Необходимо проводить максимальное количество работ параллельно, заказывать оборудование», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников о строительстве детсада на улице Алехина в Пскове и поручил наладить плотное ежедневное взаимодействие между заказчиком, подрядчиком и проектными организациями.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников провел традиционное совещание по рассмотрению актуальных вопросов реализации региональных проектов по основным направлениям Указа Президента РФ, где был проанализирован ход работ по возведению в областной столице детского сада на улице А.Алехина.

«К сожалению, объект проблемный. Есть значительное отставание от графика. За последнее время здесь увеличилось количество строителей — до 70 специалистов, многие виды работ ведутся параллельно», — подчеркнул глава региона.

По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, по некоторым позициям отставание достигает порядка 50 дней. «Подрядчик обещал, что рабочие будут трудиться в две смены, но этого не произошло», — отметил Александр Коновалов.

Оценивая ход реализации проекта, Михаил Ведерников призвал не возлагать всю ответственность за срыв сроков только на строительную организацию. «Абсолютно не защищаю подрядчика, они достаточно непрофессионально начали свою работу, на что мы обращали внимание, реакция была не всегда своевременной. Но здесь и к заказчику тоже вопросы. Коллеги, это наша с вами общая ответственность», — сказал он.

Отметим, детский сад на улице А.Алехина в Пскове рассчитан на 270 мест. Объект возводится в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели выделено более 200 млн рублей из консолидированного бюджета.