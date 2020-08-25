Это трогательно и замечательно! - зоозащитники о подарке псковских молодоженов

Новобрачные псковичи попросили своих гостей принести на свадьбу вместо цветов корм для подопечных приюта «Лесопилка». Как сообщает КП-Псков со ссылкой на Instagram-аккаунт зоозащиты, в зоозащитную организацию «Лесопилка» молодожены привезли гостинцы для зверей.

«Это трогательно и замечательно! Мы благодарим ребят за такой подарок приюту!», - отмечают зоозащитники.

По словам Елены Осиповой, они с мужем решили помочь животным и выбрали именно «Лесопилку», потому что несколько лет назад брали из приюта котенка. Большинству гостей на свадьбе не доставила дискомфорта просьба молодоженов. Многие согласились и принесли пищу для кошек и собак.

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