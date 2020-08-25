До 34% планируют довести в Псковской области число региональных дорог в нормативном состоянии в 2020 году

В 2020 году до нормативного состояния в Псковской области планируют довести 34% региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

В первую очередь работа ведется на наиболее востребованных дорогах между райцентарми региона, заявил Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе. На данный момент работы на большинстве объектов уже завершены, но есть ещё крупные объекты, которые ремонтируются. Укладывается верхний слой асфальта на Северном обходе Пскова и на трассе на Гдов

В этом году регион получил почти 190 миллионов рублей дополнительно на ремонт дорог региональной и городской сетей. Новые объекты по ремонту скоро будут выставлены на торги, и дорожные работы продолжатся. В частности, в областном центре под ремонт попадут улица Кузнецкая, площадь Героев-Десантников.