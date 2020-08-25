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Экономика

В 2021 году средств на разметку в Псковской области будет заложено меньше, чем в этом

25 августа 2020 года, 16:05

В следующем году Псковская область заложила меньше средств на разметку, чем в этом. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

По его словам, нанесение разметки термопластиком уже было завершено. «Будем надеяться, что она отстоит долго, у нас есть интенсивные и менее интенсивные дороги», - добавил Борис Елкин.

Борис Елкин отметил, что в следующем году планируется только «подкрашивать» дорожное полотно. «В любом случае разметка, дублирующая знаки, постоянно сносится, особенно в зимнее время, когда люди ездят на шипах», - сказал он.

Елкин отметил, что гарантия на разметку термопластиком год. «На пешеходных переходах невозможно потребовать год по причине того, что колёсами выносит разметку», - подчеркнул Борис Елкин.

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