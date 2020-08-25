У псковского детского сада «Золотой ключик» появилась пристройка на 80 мест

Новый школьно-детсадовский «сезон» на Завеличье начнётся с открытия пристройки к детскому саду «Золотой ключик». Меньше чем за год здесь возвели одноэтажную пристройку для яслей на 80 мест.

Для этого в сентябре 2019 года во дворе на Рижском проспекте, 56 Б были демонтированы гаражи, которые их владельцы незаконно поставили на муниципальной земле. Территорию отдали саду, расчистили, а летом здесь появились семь веранд с яркими детскими площадками.

Здание на четыре ясельные группы для малышей от 1,5 до 3 лет появилось благодаря региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти работы из федерального бюджета выделили более 65 млн рублей.

Псковское агентство информации посетило дошкольное учреждение в рамках проекта «Ревизия». Подробности — на сайте ПАИ>>>