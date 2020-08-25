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Общество / Здоровье

Александр Нестурук: Возможно первые два месяца педагогам придется работать в масках

25 августа 2020 года, 13:08

Как минимум до 1 января 2021 года учеба в школах Псковской области будет организована в соответствии с новыми регламентами. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

На заседании областного педагогического совета 25 августа он сообщил, что в школах региона не будет общего звонка. Время занятий будет смещено, чтобы ограничить общение детей на переменах.

Занятия в школах будут начинаться с генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств. Дети и взрослые должны иметь возможность обработки рук при входе в здание и перед помещениями для приема пищи, в санузлах.

Обязательно наличие у сотрудников пищеблока масок и перчаток. Кроме того Александр Нестурук не исключил, что первые два месяца педагогам придется работать в масках.

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