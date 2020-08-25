Пьяного водителя задержали полицейские в Пскове

Пьяного псковича без прав задержали сотрудники ДПС в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Ночью 23 августа в полицию Пскова поступило сообщение о том, что от кафе на улице Олега Кошевого отъезжает белый ВАЗ-2104, которым управляет мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову выехали по указанному адресу для проверки данной информации. Машину удалось обнаружить на улице Ипподромной. На требования инспекторов дорожной полиции остановиться, указание жезлом регулировщика и свистком, пскович не отреагировал и попытался скрыться.

«Инспекторами ДПС было организовано преследование машины. На неоднократные указания остановить авто, подаваемые с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства водитель не реагировал, а также грубо нарушал правила дорожного движения при попытке уйти от скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан», - рассказали в пресс-службе.

Автомобиль не остановился даже после предупредительного выстрела в воздух. Поэтому полицейским пришлось стрелять по задним колесам.

Мужчина был задержан. Медицинское освидетельствование выявило опьянение водителя - 0,644 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, при допустимой норме - 0,16 миллиграмм. При проверке также выяснилось, что летом 2020 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

По данному факту проводится проверка, в виду наличия признаков уголовно наказуемого преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ.